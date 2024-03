Gaming: Studie: 10 % weniger Absatz am US-Markt möglich

Autor:, in / Gaming

Auch die Videospielbranche leidet unter der strauchelnden Wirtschaft. Bis zu 10 Prozent weniger könnten Kunden in diesem Jahr in den USA für Spiele ausgeben.

In der Videospielebranche sieht es derzeit nicht gut aus. Zahlreiche Entlassungen und Studioschließungen in den vergangenen Monaten sind nur ein Hinweis darauf. Eine neue Studie von Circana zeigt jedoch auch auf, dass es auch der Videospielcommunity finanziell scheinbar nicht ganz so prächtig geht oder das Geld lieber anderweitig ausgegeben wird.

Für das Jahr 2024 legt die Studie jedenfalls nahe, dass auf dem US-Markt etwa 10 Prozent weniger Geld in den Kauf von Spielen fließen könnten.

Analyst Mat Piscatella erklärte, dass selbst seine optimistischste Prognose einen Einbruch um 2 Prozent darstellt. Geht man pessimistischer an die Sache ran, sind bis zu 10 Prozent drin. Kommt es knallhart, könnten selbst die 10 Prozent noch zu niedrig angesetzt sein.

Piscatella sieht den Grund für die geringen Ausgaben für Videospiele in der großen Unsicherheit. Verkaufszahlen und Ausblicke würden eh stets von großer Unsicherheit begleitet werden, doch auch die Unsicherheiten in Sachen Hardware und Inhalte der Spiele sei mitverantwortlich. Die Leute würden sich fragen, wer die Spiele herstelle.

Laut Piscatella sind die beiden bislang erfolgreichsten Spiele des Jahres Helldivers 2 und Palworld. Diese treten zu Hogwarts Legacy in Konkurrenz. Dennoch schaue man eher betrübt in die Zukunft. Die neue Nintendo-Konsole lässt vermutlich bis nächstes Jahr auf sich warten, Spielehits wie Grand Theft Auto VI ebenfalls.

Die Gründe für die drohenden schlechten Absätze sind also vielfältig, liegen aber auf der Hand. Ob die Branche und die Community optimistischer ins Jahr 2025 blicken können, muss sich daher zeigen. Zumindest ein wenig Hoffnung gibt es aber.