Gaming: Team Xbox feiert den Disability Pride Month

Dank des Xbox Adaptive Controllers ist es vielen Spielern mit einem Handicap überhaupt erst möglich Videospiele zu spielen, die sie mit einem normalen Controller nicht spielen könnten.

Der Disability Pride Month ist allen Spielerinnen und Spielern und allen Menschen mit einer Behinderung gewidmet, soll ihre Reichweite erhöhen und zeigen, wie wichtig die Entwicklung von Accessibility Features wie den Adaptive Controller ist.

Brannon Zahand, Senior Gaming Accessibility Program-Manager und Microsoft Gaming & Disability Community-Mitglied, verriet, warum Zugänglichkeit im Gaming so bedeutungsvoll ist.

„In diesem Monat möchten wir alle dazu ermutigen, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um die vielen Spieler mit Behinderungen auf der ganzen Welt zu würdigen und zu feiern, die die lebendige Gaming-Community ausmachen, und auch über die Menschen in Ihrem Leben nachzudenken, die ebenfalls Teil der Behindertengemeinschaft sind, und darüber, was Sie tun können, um ein Verbündeter für sie zu sein.“

„Disability Pride hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, denn ich bin nicht nur Programmmanager in unserem Gaming Accessibility Team, sondern auch eine Person mit Behinderung. Die meisten Menschen würden auf den ersten Blick nicht denken, dass ich eine Behinderung habe. Tatsächlich wusste ich nicht, dass ich eine Behinderung habe, bis ich in meinen 20ern war, als bei mir eine neurodiverse Störung diagnostiziert wurde.“

„Heute weiß ich, dass ich seit meiner Kindheit an einer Zwangsstörung und einer sensorischen Verarbeitungsstörung leide. Und im Laufe der Jahre habe ich aufgrund von Krankheiten, Verletzungen und Traumata neue Behinderungen erlitten. Chronische Schmerzen sind nun Teil meines Lebens, ebenso wie Schwerhörigkeit, Angstzustände und Depressionen im Zusammenhang mit einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung.“

[…]

„Der Grund, warum ich all dies erzähle, ist, dass, wenn Sie nicht bereits mit Ihrer eigenen Behinderung zu tun haben, die Chancen sehr gut stehen, dass jemand, der Ihnen nahe steht, dies tut. Für uns alle bei Xbox ist es eine Quelle des Stolzes, dass wir uns dafür einsetzen können, dass unsere Branche Spieler aller Fähigkeiten und Hintergründe willkommen heißt, dass wir die Gaming & Disability Community feiern und mit ihr zusammenarbeiten und dass wir in Lösungen investieren, die sicherstellen, dass jeder spielen kann. Denn wenn alle spielen, gewinnen wir alle.“

[…]

„Xbox ist der Meinung, dass jeder in der Lage sein sollte, die Freude, die Verbindung, die Kreativität und den Spaß am Spielen zu erleben, und es ist unsere Aufgabe, dies zu ermöglichen. Anlässlich des Disability Pride Month freut sich das Xbox Accessibility Team, einige neue Updates ankündigen zu können, die alle Teil unserer Mission sind, Gamer auf der ganzen Welt zu befähigen, die Spiele zu spielen, die sie wollen, mit den Menschen, die sie wollen, auf den Geräten, die sie wollen.“