Gaming: YouTuber wegen Videospielinhalten verurteilt

Ein japanischer YouTuber wurde für das Verwenden von Videospielmaterial in seinen Videos zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt.

Wie das japanische Magazin Asahi berichtet, wurde der 53-jährige YouTuber Shinodu Yoshida wegen Verstößen gegen das japanische Urheberrechtgesetz zu einer zweijährigen Haftstrafe auf Bewährung verurteilt.

Laut Asahi handelt es sich um die erste Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Urheberrechtsgesetz durch die Verbreitung von Videospielmaterial.

Yoshida hatte zwischen September 2019 und Mai 2022 Videos auf YouTube veröffentlicht, in welchen Inhalte aus der 2011 veröffentlichten Visual Novel Steins;Gate: My Darling’s Embrace sowie bearbeitete Passagen eines Anime-Films zu sehen waren.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte während des Verfahrens, dass eines der Videos das Ende der Serie zeige. Außerdem könnten sich potenzielle Käufer des Spiels dafür entscheiden, ein Video von einem Spieldurchlauf anzuschauen, anstatt sich das Spiel selbst zu kaufen, was Umsatzeinbußen für Herausgeber Spike Chunsoft zur Folge hätte.

Während die Staatsanwaltschaft Yoshidas Tat als böswillige Handlung, welche die Schaffungen von Inhalten mit Füßen tritt, bezeichnete, sah die Verteidigung keine böswillige Intention und forderte eine Bewährungsstrafe.

Diesem Antrag folgte der Richter und verhängte eine zweijährige Haftstrafe, die für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt ist. Des Weiteren muss Yoshida eine Geldstrafe von umgerechnet 6.780 US-Dollar zahlen.