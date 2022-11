Godlike Burger: Abgedrehte Koch-Sim für Xbox erhältlich

Die mörderische Koch-Sim Godlike Burger ist jetzt auch auf PlayStation, Xbox und Switch erhältlich. Spieler werden zum tödlichsten Koch in der Galaxie und versuchen, den leckersten Burger zu erschaffen.

Zur Feier des Launchs hat Daedalic Entertainment einen neuen Trailer veröffentlicht:

Der Trailer zeigt das einzigartige Gameplay von Godlike Burger. Als Weltraum-Koch müssen Spieler ihre Alien-Kunden in die Falle locken, töten und zu Hackfleisch verarbeiten. Nur durch das Kombinieren der perfekten Zutaten können sie den besten Burger im All erschaffen und ihr kleines Diner in das größte intergalaktische Restaurant verwandeln. Allerdings sollten die Spieler ihr mörderisches Hobby nicht öffentlich machen und sich vor der Weltraum-Polizei in Acht nehmen.

Key Features:

Bereite die besten Burger zu und verwandle deinen erbärmlichen kleinen Burgerladen in das berühmteste Restaurant des Universums. Mehr Prestige bringt mehr Kunden, neue Planeten zu entdecken und mehr Geld!

Töte deine Kunden mit einer Reihe von versteckten Fallen, tödlichen Soßen oder dem guten alten Hackmesser!

Verbessere deine Küche und finde die kulinarischen Vorlieben jeder Alienspezies heraus, um das Geheimnis des perfekten Burgers zu lüften.

Erkunde die Galaxie und ihre Welten. Zahlreiche Alienspezies und ihre individuellen Stärken und Schwächen warten darauf, von dir entdeckt zu werden.

Lass dich nicht erwischen! Hinterlasse keine Zeugen und sorge mit cleveren Strategien dafür, dass die Polizei keinen Verdacht schöpft.

Nutze die Nacht, um dein Restaurant zu verwalten wie jeder gute Lokalinhaber: koche neue „Soßen“, kaufe Zutaten und verbessere deine Küche, Fallen und Waffen.

Schließe Aufgaben ab und löse Dutzende verschiedene Probleme, von verstopften Toiletten über Meteoritenschauer bis hin zu Zombie-Angriffen.

Godlike Burger ist ab sofort erhältlich auf PlayStation, Xbox und Switch sowie PC.

Weitere Spielszenen gibt es hier zu sehen: