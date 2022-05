Gotham Knights: Gameplay zeigt Nightwing und Redhood, Vorbestellung möglich

Warner Bros. Games und DC präsentieren heute das erste offizielle Gameplay von Nightwing und Red Hood in Gotham Knights, dem kommenden Open-World Action Rollenspiel mit Third-Person-Perspektive, das von Warner Bros. Games Montréal entwickelt wird.

Von Game Director Geoff Ellenor erzählt, gibt das neue Video erstmals einen größeren Einblick in die beiden spielbaren Charaktere Nightwing und Red Hood, die in Gotham City für Recht und Ordnung sorgen und gleichzeitig Hinweisen rund um den geheimnisvollen Rat der Eulen nachgehen.

In der Gameplay-Einführung werden die unterschiedlichen Kampftechniken der beiden Helden und ihre Fortbewegungs-Möglichkeiten in der offenen Spielwelt in vollem Umfang gezeigt, von Nightwings einzigartigem akrobatischen Kampfstil und seinem Luftgleiter bis hin zu Red Hoods Doppelwaffeneinsatz und kraftvollen Sprungfähigkeiten.

Gotham Knights wird am 25. Oktober 2022 weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC veröffentlicht und kann ab heute physisch im Handel oder digital im PlayStation Store, Microsoft Store, bei Steam und im Epic Games Store vorbestellt werden.

Die Gotham Knights Standard Edition ist digital und als Box für 74,99 € (UVP) erhältlich. Die Gotham Knights Deluxe Edition ist digital und als Box für 94,99 € (UVP) erhältlich und beinhaltet das Hauptspiel sowie den herunterladbaren Inhalt (DLC) „Visionärspaket“ mit exklusiver Ausrüstung, kosmetischen Items, dem „Of-the-Future“-Anzugsstil aus der Zeichentrickserie Batman of the Future und vieles mehr.

Die streng limitierte, physische Gotham Knights Collector’s Edition ist für 299,99 € (UVP) erhältlich. Sie enthält die Deluxe Edition, den Augmented Reality-Pin zum Sammeln, das 16-seitige Mediabook, eine exklusive Karte von Gotham City, ein Diorama mit vier Charakterstatuen und vieles mehr.

Zusätzlich bekommen Spieler zu jeder Vorbestellung den 233 Kustom-Batcycle-Skin, der auf dem ersten Auftritt des Fahrzeugs im DC Detective Comic #233 basiert.

Über Gotham Knights

In Gotham Knights schlüfen Spielerinnen und Spieler in die Rollen von Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, die nach Batmans Tod als neue Garde ausgebildeter DC-Superhelden Gotham City beschützen müssen. Dabei müssen Geheimnisse gelüftet werden, die mit den dunkelsten Kapiteln der Geschichte der Stadt in Verbindung stehen oder sich berüchtigten Schurken in epischen Konfrontationen entgegengestellt werden.

Offizielles Gameplay-Video von Nightwing und Red Hood: