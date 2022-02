Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition: Weiterer Patch erscheint nächste Woche

Ein weiterer Patch für Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition wird nächste Woche erscheinen.

Rockstar Games hat offiziell bekannt gegeben, dass für Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ein weiterer Patch in der Mache ist und auf allen Plattformen in der nächsten Woche erscheinen soll.

Weitere Informationen wurden nicht genannt.