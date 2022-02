Grand Theft Auto V: 160 Millionen verkaufte Spiele, Trilogie erreicht 10 Millionen

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition hat sich seit der Veröffentlichung im November bereits 10 Millionen Mal verkauft. Weiter ist man bei der Investorenkonferenz am vergangenen Montag auf weitere Zahlen eingegangen.

Demnach hat sich Grand Theft Auto V auf allen Plattformen weltweit insgesamt 160 Millionen Mal verkauft. Die komplette GTA-Reihe ist inzwischen bei über 370 Millionen verkauften Einheiten, vorher lag man bei 355 Millionen. Allein 5 Millionen Spiele sind GTA5, wobei die restlichen 15 der Trilogie zugeschrieben werden können.