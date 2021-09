Grand Theft Auto V: Doppelte und dreifache Belohnungen in GTA Online

Das neueste Fahrzeug aus dem „Los Santos Tuners“-Update, der Übermacht Cypher, ist jetzt bei Legendary Motorsport erhältlich. Außerdem gibt es eine Reihe von Boni und Rabatten.

Ebenfalls neu in dieser Woche: Alle Besitzer einer Autowerkstatt können nun den Union-Depository-Auftrag in Angriff nehmen und in diesem Zug eines der am besten bewachten Gebäude in Los Santos überfallen. Um die ganze Sache weiter zu versüßen, gibt es die ganze Woche über doppelte GTA$ und RP für alle abgeschlossenen Raubzüge.

Die Highlights der Woche im Überblick:

Dreifache GTA$ und RP für Tiny Racers

für Tiny Racers Doppelte GTA$ und RP für alle DJ-Missionen und für abgeschlossene Raubzüge

für alle DJ-Missionen und für abgeschlossene Raubzüge Neue Testfahrzeuge: Der noch unveröffentlichte Karin Previon steht für eine Probefahrt im LS Car Meet zur Verfügung, ebenso der Vapid Dominator GTT und der Übermacht Cypher

Der noch unveröffentlichte Karin Previon steht für eine Probefahrt im LS Car Meet zur Verfügung, ebenso der Vapid Dominator GTT und der Übermacht Cypher Der Dundreary Landstalker XL ist der neue Hauptpreis am Glücksrad

20 % Rabatt auf alle Autowerkstätten

Kostenloses Design Speed Demon (negativ) für alle Besitzer eines Übermacht Cypher

Design Speed Demon (negativ) für alle Besitzer eines Übermacht Cypher Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Dinka Jester RR, 40 % auf den Grotti Itali RSX, den Benefactor Krieger, den Progen Emerus, das bewaffnete Nagasaki Dingi und die Mammoth Tula

30 % auf den Dinka Jester RR, 40 % auf den Grotti Itali RSX, den Benefactor Krieger, den Progen Emerus, das bewaffnete Nagasaki Dingi und die Mammoth Tula Prime-Gaming-Bonus: Wer sein Social-Club-Konto mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen in dieser Woche

Wer sein Social-Club-Konto mit Prime Gaming verknüpft, erhält einen Bonus in Höhe von 100.000 GTA$ fürs Spielen in dieser Woche Prime-Gaming-Rabatte : 35 % auf den Obey Tailgater S und 80 % auf den Vapid Flash GT

: 35 % auf den Obey Tailgater S und 80 % auf den Vapid Flash GT Neues Fahrzeug : Übermacht Cypher

: Übermacht Cypher Und ein neuer Raubzug: der Union-Depository-Auftrag

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.

Die Symbole auf dem Mount Chiliad. Die Geräusche in diesen Tunneln. Das sind die Gedanken, die euch nachts wachhalten. Und jetzt kommt auch noch der mysteriöse Übermacht Cypher. Wie kann ein Auto nur so verdammt gut aussehen, sich so gut anfühlen und sich so gut steuern lassen? Die Antwort erwartet euch bei Legendary Motorsport.

Nehmt den neuen Union-Depository-Auftrag an

Momentan wird ein Plan geschmiedet, eines der am besten bewachten Gebäude in Los Santos zu überfallen – die Union Depository. Ihr müsst noch ein paar Dinge erledigen, bevor ihr reinspazieren könnt, also schaut an der Jobtafel in eurer Autowerkstatt vorbei, um mehr zu erfahren. Für den Abschluss des Union-Depository-Auftrags oder eines beliebigen anderen Raubzug-Finales erhaltet ihr außerdem die ganze Woche über doppelte GTA$ und RP.

Dreifache GTA$ & RP für Tiny Racers

Zoomt heraus und blickt aus der Vogelperspektive auf Tiny Racers, einen nostalgischen Modus, der jeden, der den Anschluss an das Feld verliert, mit einem explosiven Schicksal bestraft. Es handelt sich um eine klassische Fallstudie zur Theorie „Survival of the Fittest“, die mit ein paar zusätzlichen Wendungen garniert wurde. Alle Teilnehmer an Tiny Racers erhalten die ganze Woche lang die dreifache Menge an GTA$ und RP.

Doppelte GTA$ & RP für DJ-Missionen

Niemand hat je behauptet, DJs wären pflegeleicht. Tom Connors benötigt Hilfe, die Wünsche der geballten Superstar-Armee aus dem Music Locker zu erfüllen. Falls er euch eine Nachricht schickt: Die Unterstützung bei DJ-Missionen wird mit doppelten GTA$ und RP belohnt.

Car-Meet-Preisfahrzeug und -Herausforderung

Mitglieder im LS Car Meet, die fünf verschiedene Straßenrennen gewinnen, erhalten als Preisfahrzeug der Woche den neuen Übermacht Cypher. Begutachtet ihn auf dem Vapid Slamtruck im Car Meet und meldet euch anschließend beim Rennorganisator für die Straßenrennserie an. Behaltet eure Statistiken im Bereich „Preisfahrzeug-Herausforderung“ im Interaktionsmenü im Auge. Ganz gleich, wie es euch gelingt, eure schmierigen Hände ans Lenkrad zu bringen – wenn ihr zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche einen Übermacht Cypher besitzt, bekommt ihr das Design „Speed Demon (negativ)“ kostenlos dazu.

Testet neue und demnächst erscheinende Autos auf der Teststrecke

Die Teststrecke ist der perfekte Ort, um eine neu getunte Kiste Probe zu fahren. Vielleicht wollt ihr auch den neuen Übermacht Cypher, den noch nicht veröffentlichten Karin Previon oder den Vapid Dominator GTT vor dem Kauf ausprobieren? Gerne könnt ihr jederzeit eure Kollegen zu einem freundschaftlichen Spurt oder einem Rennen gegen die Zeit in Zeitrennen herausfordern.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Dundreary Landstalker XL

Schaut in der Lobby des Diamond Casino & Resort vorbei, um am Glücksrad zu drehen. Ihr könnt GTA$, RP, Kleidung, Snacks und alle möglichen Überraschungspreise gewinnen. Das Preisfahrzeug der Woche? Der Dundreary Landstalker XL, ein massives SUV, das die Zweckmäßigkeit des Vorstadt-Lifestyles mit der skrupellosen Leidenschaft, fernab der Straßen durch den Matsch zu pflügen, verbindet.

RABATTE

Ganz gleich, ob ihr echte Autoschrauber seid, die leidenschaftlich Autos nach Kundenwünschen umbauen, oder einfach nur eine Fassade für zwielichtige Aktivitäten benötigt: Alle Autowerkstätten sind in dieser Woche um 20 % reduziert. Außerdem gibt es Rabatte auf eine Reihe von Fahrzeugen – die komplette Liste findet ihr unten.

30 % RABATT:

Dinka Jester RR

40 % RABATT:

Grotti Itali RSX

Benefactor Krieger

Progen Emerus

Bewaffnetes Nagasaki Dingi

Mammoth Tula

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten 100.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte wie 35 % auf den Obey Tailgater S sowie satte 80 % auf den Vapid Flash GT.

Meldet euch bei Prime Gaming an, um Zugriff auf zukünftige Vorteile zu erhalten. Details und Einschränkungen findet ihr auf der Seite des Rockstar Supports.