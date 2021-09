PlayStation 5: Austin Evans wendet sich an toxische PlayStation-Fanatiker

Austin Evans hat aufgedeckt, dass Sony bei dem neuen PlayStation 5-Modell an dem Kühlkörper einiges an Einsparungen vollzogen hat, die Konsole deswegen über 300 Gramm weniger wiegt und somit wärmer wird als das PS5-Modell mit der alten Seriennummer. Dazu verbraucht das neuere Modell etwas mehr Strom, ist dafür aber minimal leiser.

Seitdem Austin dieses Video veröffentlicht hat, muss er sich mit unzähligen Beiträgen, Beleidigungen und vieles mehr herumschlagen. Das Internet und dessen toxischen Fanatiker kennt dabei keinerlei Grenzen oder Anstand. Überall werde er beschimpft und seine Aussagen aus dem Kontext gerissen, um ihn als Lügner zu betiteln.

Er berichtet sogar von Morddrohungen, die in seinem Umfeld an Kollegen von PlayStation-Fanatikern ausgesprochen wurden.

Austin sagte unter anderem: „Ich stehe hinter meinem Video und hinter dem, was ich gesagt habe. Aber ich denke, das Level an Toxizität der Community… es ist viel, oder? Ich werde keine Namen nennen, so bin ich nicht, aber Leute, die ich in diesem Kollegenkreis kenne, haben sogar Morddrohungen und heftiges Zeug abbekommen, wofür es keine Entschuldigung gibt, oder?“

„Wir reden hier von einer PS5, oder? Ich rede von einer PS5, die ein paar Grad heißer wird und einen kleineren Kühlkörper hat. Deswegen etwas zu einem derart lächerlichen Ausmaß zu bringen, ist meiner Meinung nach völlig unnötig. Deshalb habe ich dieses Video gemacht“, fügte Austin hinzu.