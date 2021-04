Grand Theft Auto V: Dreifache Belohnungen für Casinoarbeit endet morgen

Diese Woche in GTA Online: 3x-Belohnungen für Casinoarbeit, 2x-Boni in Stuntrennen, Diamanten im Casino-Tresor und mehr.

Gerüchten zufolge erwartet das Diamond Casino & Resort eine seltene Lieferung funkelnder Diamanten, die ihr im Finale des Diamond Casino Heists erbeuten könnt – wenn ihr Glück habt. Und wo ihr schon mal da seid: Casinoarbeit wird diese Woche dreifach entlohnt. Aber nur noch bis zum 28. April 2021.

Außerdem erwarten euch doppelte Belohnungen in allen von Rockstar erstellten Stuntrennen, ein kostenloses T-Shirt und zahlreiche Rabatte.

Die Highlights der Woche:

Dreifache GTA$ & RP für Casinoarbeit

für Casinoarbeit Doppelte GTA$ & RP in allen von Rockstar erstellten Stuntrennen

in allen von Rockstar erstellten Stuntrennen Ein kostenloses Open-Wheel-Sponsor-T-Shirt für alle, die an einem Open-Wheel-Rennen teilnehmen (das Shirt erhaltet ihr kommende Woche)

für alle, die an einem Open-Wheel-Rennen teilnehmen (das Shirt erhaltet ihr kommende Woche) Die Chance auf Diamanten im Tresorraum des Casinos, die ihr im Finale des Diamond Casino Heists erbeuten könnt

des Casinos, die ihr im Finale des Diamond Casino Heists erbeuten könnt Der Annis RE-78 ist der Hauptpreis der Woche am Glücksrad

der Woche am Glücksrad 50 % Rabatt auf Dekorationen fürs Penthouse im Casino-Shop

auf Dekorationen fürs Penthouse im Casino-Shop 40 % Rabatt auf das Master-Penthouse samt zugehöriger Erweiterungen und Anpassungen

auf das Master-Penthouse samt zugehöriger Erweiterungen und Anpassungen Fahrzeugrabatte: 40 % Rabatt auf den Grotti Itali GTO, den Lampadati Komoda, den Nagasaki Stryder und den Maxwell Vagrant sowie 30 % auf den Pegassi Torero

Boni mit Prime Gaming : Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen. Rabatte mit Prime Gaming: 70 % Rabatt auf den Pegassi Zorrusso, 80 % auf den Supersportwagen Grotti GT500 und den Geländewagen Comet Safari.

Alle Details findet ihr auf dem Rockstar Newswire sowie weiter unten.

Euer Geld gegen Jetons zu tauschen ist eine Möglichkeit, um mit etwas Glück auf Kosten des Casinos reich zu werden. Oder ihr helft Agatha Baker, indem ihr Casinoarbeit absolviert und Angelegenheiten für das Haus in und um Los Santos regelt: Kämpft gegen Söldner, chauffiert VIPs herum und macht euch generell einfach nützlich. Ms. Baker wird euch für eure Mühen angemessen entlohnen: Bis zum 28. April gibt es dreifache GTA$ und RP für Casinoarbeit.

Falls ihr euch lieber die Hände schmutzig machen wollt: Verschiedene Walkie-Talkies im Diamond haben anklingen lassen, dass irgendwann in dieser Woche eine Lieferung Diamanten im Tresorraum ankommen könnte. Die einzige Möglichkeit, um diese Gerüchte zu bestätigen oder zu entkräften? Kundschaftet die Inhalte des Tresorraums aus, um herauszufinden, ob euch das Glück wohlgesonnen ist.

Doppelte GTA$ & RP für Stuntrennen

Manchmal sind die stärksten Gegner in einem Stuntrennen nicht die anderen Teilnehmer, sondern die Schwerkraft selbst. Ganz gleich, ob ihr eine der Grundkräfte der Physik oder die anderen Rennfahrer besiegt oder in einem brennenden Haufen Metall am Fuße eines Loopings endet – alle Spieler erhalten bis zum 28. April doppelte GTA$ und RP in allen von Rockstar erstellten Stuntrennen.

Kostenloses Open-Wheel-Sponsoren-T-Shirt für alle Open-Wheel-Rennfahrer

Verwandelt euren Oberkörper in eine wandelnde Plakatwand, indem ihr in dieser Woche an einem beliebigen Open-Wheel-Rennen teilnehmt und dafür in der kommenden Woche das Open-Wheel-Sponsoren-T-Shirt für eure Garderobe erhaltet.

Das Podiumsfahrzeug der Woche: Annis RE-7B

Unabhängig davon, ob ihr den finanziellen Erfolg des Diamond Casino & Resort fördert oder torpediert (oder nur die Bar besucht), es lohnt sich immer, am Glücksrad zu drehen: Euch winken GTA$, RP, Kleidung, Überraschungspreise und mehr – und zwar vollkommen kostenlos. Der Hauptpreis der Woche ist der Annis RE-7B, ein japanischer Rennprototyp, bei dessen Konstruktion die anspruchsvollsten Spezifikationen und Rennbedingungen im Vordergrund standen.

RABATTE

Kuratiert eure Räume: 50 % Rabatt auf alle Penthouse-Dekorationen im Casino-Shop

Lassen sich eure Party-Gäste immer wieder darüber aus, wie eintönig eure neue Wohnung ist? Ja? Dann ist es Zeit für neue Freunde … und neue Deko. Glücklicherweise sind alle Penthouse-Dekorationen im Casino-Shop um 50 % reduziert. Der Shop befindet sich praktischerweise direkt in der Lobby des Diamond, also schmückt eure Unterkunft ganz nach Belieben, zum Beispiel mit aktuellen und herausragenden Arbeiten von Künstlern wie Urbanski, Dimi, Gaspar Losa und anderen.

Lasst euch nicht vom Neid beeinflussen: In dieser Woche gibt es haufenweise Rabatte, die euch dabei helfen, in der sozialen Hierarchie aufzusteigen – von 40 % Rabatt auf das Master-Penthouse oben im Diamond samt aller Anpassungen und Erweiterungen, bis hin zu einer Auswahl von Fahrzeugen, die garantiert alle Blicke auf sich ziehen.

Fahrzeugrabatte:

Pegassi Torero — 30 % Rabatt

Grotti Itali GTO — 40 % Rabatt

Lampadati Komoda — 40 % Rabatt

Nagasaki Stryder — 40 % Rabatt

Maxwell Vagrant — 40 % Rabatt

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Alle, die GTA Online spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Zusätzlich erhalten Prime-Gaming-Mitglieder exklusive Rabatte: In dieser Woche gibt es 70 % auf den Pegassi Zorrusso und 80 % auf den Sportwagen Grotti GT500 und den Geländewagen Pfister Comet Safari.