Xbox Series X: FPS-Boost-Vergleichsvideo mit Battlefield und mehr

Es gibt neue Titel die FPS-Boost unterstützen. Mit dabei sind unter anderem Battlefield 4, Battlefield 1 und Battlefield V, sowie Titanfall 1 & 2 und Mirror’s Edge.

Der Tech-Kanal „Digital Foundry“ hat sich die Performance der Xbox Series X/S bei den neuen FPS-Boost-Titeln etwas genauer angeschaut. Dabei gilt es zu erwähnen, dass es sich um bereits 60 FPS-Spiele handelt. Diese haben einen Boost auf 120 FPS bekommen. Allerdings werden nicht alle Titel auch auf der Series S unterstützt. Eine komplette Liste aller FPS-Boost-Spiele gibt es hier für euch.

Battlefield 4: Battlefield 4 läuft auf der Xbox Series X und S auf 120 FPS in der Kampagne und im Multiplayer. Bei der Series X fällt die Framerate allerdings im Multiplayer ab und an mal auf 80-100 FPS. Das passiert aber sehr selten und wenn, kaum spürbar. Die Kampagne hingegen läuft auf stabilen 120 FPS. Auf der Series S ist das Ergebnis gleichwertig. In der Kampagne gibt es kaum FPS-Drops und der Multiplayer verhält sich wie bei ihrem großen Bruder. Alles in allem läuft Battlefield 4 auf beiden Next Gen-Konsolen von Microsoft mit einer Auflösung von 720p und fixen 120 FPS.

Battlefield 1: Battlefield 1 bietet keinen FPS Boost für die Series S an. Auf der Series X läuft Battlefield 1 mit einer Auflösung von 972p und 120 FPS in der Kampagne und im Multiplayer.

Battlefield V: Auch bei Battlefield V gibt es keinen FPS Boost für die Series S. Auf der Series X läuft Battlefield V mit einer Auflösung von 1080p und stabilen 120 FPS in der Kampagne und dem Multiplayer.

Mirror’s Edge: Dazu verlieren die Jungs von Digital Foundry nur wenige Sätze. Kein Support von 120 FPS für die Series S und auf der Series X läuft das Spiel absolut fix mit einer Auflösung von 936p und 120 FPS.

Titanfall 1 & 2: Titanfall 1 bietet keinen Series S 120 FPS-Support. Läuft dafür auf der Series X aber mit einer Auflösung von 792p und 120 FPS. Titanfall 2 hingegen bietet Support für Xbox Series X und S. Auf beiden Konsolen läuft das Spiel mit einer Auflösung von 810p und 120 FPS. Beide Konsolen haben in der Kampagne, wenn viel auf dem Bildschirm los ist und viel Post Processing berechnet werden muss, etwas Probleme die 120 FPS zu halten und fallen hier und da mal auf 90-110 FPS. Das passiert sowohl im Singleplayer als auch im Multiplayer. Aber sehr selten und insgesamt läuft auch Titanfall 2 mit einer festgesetzten Bildwiederholrate von 120 FPS.

