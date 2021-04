Xbox Series X: FPS-Boost für zahlreiche Spiele von EA angekündigt

Autor:, in / Xbox Series X

Microsoft gibt heute offiziell bekannt, dass zahlreiche Spiele von Electronic Arts einen FPS-Boost erhalten werden. 120 FPS sind dabei für mindestens zwölf neue Spiele garantiert.

Wie man FPS Boost oder Auto HDR aktiviert, seht ihr in diesem Video:

In einigen selten Fällen musste Microsoft die Auflösung eines Spiels minimal reduzieren, um sicherzustellen, dass es flüssig läuft und sich gut spielt, da es höhere Grafikanforderungen gibt, um die FPS Boost-Technologie zu aktivieren. In diesen ausgewählten Fällen ist FPS Boost für Xbox Series X-Spieler nicht automatisch aktiviert, kann aber leicht unter den Kompatibilitätsoptionen in der Einstellung „Spiel und Add-Ons verwalten“ aktiviert werden.