Windows 10: Neue Store-App mit neuen Features in Entwicklung

Microsoft baut an einem neuen Store für Windows 10. Dieser soll unter anderem ein komplett neues User Interface besitzen. Geplant ist, dass der Store weiterhin als UWP-App (Universielle Windows Plattform) eingesetzt wird und monatliche Updates und neue Features erhalten soll. Zudem soll die Benutzererfahrung flüssiger sein und der neue Store soll deutlich stabiler bei Downloads und Installationen von großen Applikationen, wie zum Beispiel Spielen, laufen.

Außerdem sollen drei große Veränderungen in den Richtlinien des Stores für Entwickler kommen:

Entwickler bekommen die Möglichkeit ungepackte Win32-Apps an den Store zu übermitteln

Entwicklern wird erlaubt Apps und Updates in ihrem eigenen Content Delivery Network (CDN) zu hosten

Entwickler dürfen Handelsplattformen von Drittanbietern in Apps verwenden

Dank dieser Änderungen wird es den Entwicklern ermöglicht ihre Win32-Apps, ohne Änderungen am bestehenden Code in den neuen Store zu bringen. In der Vergangenheit mussten Entwickler ihre Win32-Apps als MSIX verpacken und waren gezwungen Microsofts eigene Store-gesteuerte Update- und Handelsplattformen zu verwenden. Dies wird mit dem neuen Store obsolet. Microsoft wird dazu künftig erlauben reine EXE oder MSI-Dateien in den Store zu bringen. Das macht es Entwicklern leichter, ihre Programme auf dem neusten Stand zu halten, denn so können sie ihre Updates einfach über ihr eigenes CDN veröffentlichen.

Letztlich wird Microsoft den Entwicklern erlauben ihre eigenen In-App-Umsätze zu nutzen und damit Microsofts eigene Commerce-Plattform komplett zu umgehen. Laut WindowsCentral, will Microsoft keinen Anteil oder Gebühren von App-Entwicklern, die ihren eigenen In-App-Commerce-Kanal nutzen.

Durch diese zahlreichen neuen Store-Richtlinien wird es in Zukunft allen Entwicklern leichter gemacht, ihre eigenen Apps über den Windows Store zu vertreiben und aktuell zu halten. Die Zukunft wird zeigen ob Programme wie Google Chrome oder die Adobe Creative Cloud nun auch ihren Weg in den Store finden werden.