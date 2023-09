Grand Theft Auto V: Feiert diese Woche 10 Jahre GTA5

Am Sonntag feiert Grand Theft Auto V sein 10-jähriges Jubiläum. Um diesen Anlass gebührend zu zelebrieren und der Community für ihre großartige Unterstützung zu danken, erhalten Spieler drei spezielle Outfits in GTA Online, die von Michael, Trevor und Franklin aus GTAV inspiriert wurden, sowie zu GTAV passende Waffendesigns und Boni bei klassischen Modi. Außerdem ist ab dieser Woche das neue Stockcar Bravado Hotring Hellfire und mehr verfügbar.

Zusätzlich gibt es vierfache GTA$ und RP in der neuesten Community-Serie, die eine Auswahl von Spielern erstellten Jobs aus dem Eröffnungsjahr der Serie bietet.

Gefeiert wird diese Woche aber nicht nur im südlichen San Andreas, denn ab Samstag heißt es in München wieder „O’zapft is!“ auf dem größten Volksfest der Welt und alle, die sich in GTA Online schon mal ein wenig in Stimmung bringen wollen, erhalten in dieser Woche den neuen feschen Berghut kostenlos in ihre Garderobe geliefert, wenn sie sich in GTA Online einloggen!

Die Highlights der Woche:

Kostenlose Outfits und Waffendesigns, die dem klassischen Look von Franklin, Michael und Trevor aus GTAV nachempfunden wurden

Ein vollständiger Satz Snacks, Munition und Körperpanzerung fürs Spielen in dieser Woche

Neues Fahrzeug: der Bravado Hotring Hellfire (kostenlos für Mitglieder bei GTA+)

4x GTA$ und RP für Kontaktmissionen von Lamar und Trevor sowie in der Community-Serie

3x GTA$ und RP für Come Out To Play

2x GTA$ und RP für Datenleaks und Hangarverkaufsmissionen

Nur auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Das HSW-Premium-Testfahrzeug: der Coil Cyclone II Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Terminal ins Chiliad-Mountain-Naturschutzgebiet

50 % Rabatt auf alle Agenturen, zugehörige Verbesserungen und Anpassungen sowie auf Imani Tech und Merchandise von Record A Studios

40 % Rabatt auf alle Garagen

Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport: der brandneue Bravado Hotring Hellfire, der Obey 9F, der Bravado Buffalo S, der Canis Bodhi und der Obey Tailgater

der brandneue Bravado Hotring Hellfire, der Obey 9F, der Bravado Buffalo S, der Canis Bodhi und der Obey Tailgater Im Ausstellungsraum von Luxury Autos: der Obey 10F und der Bravado Buffalo EVX

der Obey 10F und der Bravado Buffalo EVX Die Testfahrzeuge im LS Car Meet: der Pegassi Zentorno, der Progen T20 und der Pegassi Osiris

der Pegassi Zentorno, der Progen T20 und der Pegassi Osiris Das Preisfahrzeug im LS Car Meet: Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Maxwell Vagrant

Landet an zwei Tagen in Folge in den Top 2 der LS-Car-Meet-Serie und erhaltet den Maxwell Vagrant Rabatte beim Waffentransporter: 20 % Rabatt auf die taktische MP und (nur mit GTA+) 50 % auf das Feuerwerkabschussgerät

20 % Rabatt auf die taktische MP und (nur mit GTA+) 50 % auf das Feuerwerkabschussgerät Fahrzeugrabatte: 50 % Rabatt auf den Obey 9F, 40 % auf den Bravado Buffalo STX, den Obey 10F, den Progen T20, den Pegassi Osiris und den Pegassi Zentorno sowie 20 % auf den Bravado Buffalo EVX

50 % Rabatt auf den Obey 9F, 40 % auf den Bravado Buffalo STX, den Obey 10F, den Progen T20, den Pegassi Osiris und den Pegassi Zentorno sowie 20 % auf den Bravado Buffalo EVX Vorteile mit GTA+: den Bravado Hotring Hellfire kostenlos sowie ein exklusives kostenloses Design, doppelte GTA$ und RP in Assault on Cayo Perico, kostenlose Kleidung und vieles mehr – bis zum 11. Oktober

Alle Informationen findet ihr zusätzlich auf dem Rockstar Newswire.