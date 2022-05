Grand Theft Auto V: GTA Online mit 4x Boni in Land- und Spezialrennen und mehr

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Diese Woche in GTA Online: 4x Boni in Land- und Spezialrennen, Boni auf Sammelgegenstände und mehr.

Belohnungen für zahlreiche Rennen haben diese Woche in GTA Online die Pole Position inne, denn es gibt vierfache GTA$ und RP für Land- und Spezialrennen sowie doppelte GTA$ und RP in Open-Wheel- und Premiumrennen. Außerdem könnt ihr doppeltes Preisgeld in Spontanrennen abkassieren.

Die Highlights der Woche:

Vierfache GTA$ und RP in Land- und Spezialrennen

in Land- und Spezialrennen Doppelte GTA$ und RP in Open-Wheel- und Premiumrennen

in Open-Wheel- und Premiumrennen Doppeltes Preisgeld in Spontanrennen

in Spontanrennen Das Wettlimit wurde auf 10.000 GTA$ erhöht

wurde auf 10.000 GTA$ erhöht 200.000 GTA$ als Bonus für alle, die einen Satz Spielkarten oder Filmrequisiten vervollständigen, alle Media-Sticks finden oder die Perico-Pistole von El Rubios Anwesen klauen

als Bonus für alle, die einen Satz Spielkarten oder Filmrequisiten vervollständigen, alle Media-Sticks finden oder die Perico-Pistole von El Rubios Anwesen klauen 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die an drei verschiedenen Tagen eine Schatztruhe oder ein verstecktes Paket ausfindig machen

als Bonus für alle, die an drei verschiedenen Tagen eine Schatztruhe oder ein verstecktes Paket ausfindig machen 50 % Rabatt auf das Startgeld von Premiumrennen

von Premiumrennen Der Hauptpreis am Glücksrad : Dewbauchee JB 700W

: Dewbauchee JB 700W Preisfahrzeug im LS Car Meet : Kommt an drei Tagen in Folge unter die Top 3 in Verfolgungsrennen und gewinnt die Invetero Coquette

: Kommt an drei Tagen in Folge unter die Top 3 in Verfolgungsrennen und gewinnt die Invetero Coquette Testfahrzeuge : Imponte Beater Dukes, Bravado Gauntlet Classic, Lampadati Casco

: Imponte Beater Dukes, Bravado Gauntlet Classic, Lampadati Casco Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S : HSW-Premium-Testfahrzeug: Karin S95 Das HSW-Zeitrennen der Woche führt euch vom Del Perro Beach nach Murietta Heights

: 30 % Rabatt auf die Autowerkstatt

Fahrzeugrabatte: 30 % auf den Benefactor BR8, den Grotti Itali GTO, den Progen Emerus, den Imponte Beater Dukes, den Bravado Gauntlet Classic und die Coil Rocket Voltic, 40 % auf den Lampadati Casco, den Grotti Itali RSX, den Principe Deveste Eight, den BF Ramp Buggy, den Jobuilt Phantom Wedge und die Nagasaki Blazer Aqua, 50 % auf den Imponte Nightshade

Vorteile für Mitglieder bei GTA+ in diesem Monat: die Agentur in Rockford Hills, um Zugang zu „The Contract“ zu erhalten, der Grotti Brioso R/A mit HSW-Verbesserung und zwei exklusiven Designs, kostenlose Kleidung und Accessoires, 2x GTA$ für Security-Aufträge und weitere Boni

Prime-Gaming-Boni: 100.000 GTA$ als Bonus für alle, die ihr Social-Club-Konto mit Prime Gaming verbunden haben und in dieser Woche spielen

Alle Details zu den Inhalten der Woche findet ihr auf dem Rockstar Newswire.