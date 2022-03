Grand Theft Auto V: Shawn ‚Solo‘ Fonteno hat seine ersten Memoiren veröffentlicht

Shawn ‚Solo‘ Fonteno, Hauptdarsteller von Grand Theft Auto V und GTA Online: The Contract, hat seine ersten Memoiren veröffentlicht: „Game Changer: My Journey from the Streets to Your Video Game Console“.

Als Co-Autor fungiert Yusuf Jah, zu dessen früheren Werken „Lyrics of a Rap Revolutionary: Times, Rhymes & Mind of Chuck D“ mit Chuck D von Public Enemy zählt. In „Game Changer“ zeichnet er Shawns Weg zu Franklin Clinton nach, einer der bekanntesten Figuren der Unterhaltungsbranche.

„Game Changer“ ist ab sofort über Amazon oder auf www.sologamechanger.com/book/ erhältlich.