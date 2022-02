Grand Theft Auto V: The Contract Update samt Soundtrack veröffentlicht

Autor:, in / Grand Theft Auto V

Der The Contract Soundtrack von Dr. Dre ist ab sofort erhältlich. Dazu erhält die Erweiterung einige Updates.

Wie wir bereits gestern berichtet haben, erhält Grand Theft Auto V am 15. März sein Next-Gen-Upgrade für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Doch damit nicht genug, denn auf alle GTA5-Spieler warten neue Updates für GTA Online und einiges mehr.

Neben der Veröffentlichung von GTAV und GTA Online für PS5 und Xbox Series X|S am 15. März gibt es also eine Reihe von Verbesserungen für GTA Online.

The Contract – Abkürzungen zu Kurztrips und mehr

Mit The Contract hat die Geschichte von GTAV den Sprung in die Gegenwart von GTA Online geschafft. Die Spieler halfen Franklin dabei, seine Agentur für „Celebrity Solutions“ zu gründen und die gestohlene, unveröffentlichte Musik des Hip-Hop-Moguls Dr. Dre zu finden.

Außerdem wurden dem Spiel neue Inhalte in Form von Security-Aufträgen, Telefonzellen-Attentaten und der außerkörperlichen Erfahrung, für Kurztrip-Coop-Storymissionen in die Schuhe von Franklin und Lamar zu schlüpfen, hinzugefügt.

Um sicherzustellen, dass alle Spieler auf die unterhaltsamen Kurztrips zugreifen können, wird es bald möglich sein, diese direkt über das Jobs-Menü zu starten, ohne die Storymissionen von The Contract abschließen zu müssen.

Darüber hinaus werden die offiziellen Versionen von Dr. Dres Tracks aus The Contract ab heute auf der digitalen Musikplattform eurer Wahl zu hören sein. Zuvor waren die Songs nur bei Spotify und Apple Music zu finden.