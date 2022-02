Dying Light 2 Stay Human: Grafikvergleich zwischen Last-Gen und Next-Gen

Autor:, in / Dying Light 2 Stay Human

In einer neuen Analyse könnt ihr euch die Grafik und die Framerate im Vergleich zwischen Last-Gen und Next-Gen anschauen.

Dying Light 2 Stay Human wurde zuvor einem Grafikvergleich zwischen Xbox Series X und PlayStation 5 unterzogen. Jetzt wurde das Spiel ein weiteres Mal von Digital Foundry analysiert. Dabei wird das Spiel auf den Last-Gen-Konsolen mit den Versionen von der PlayStation 5 verglichen.

Welche Kompromisse die Last-Gen-Version von Dying Light 2 Stay Human eingehen musste, erfahrt ihr im folgenden Video:

Digital Foundry gibt dabei bekannt, dass die PS4 Slim mit einer 1536 x 864 Auflösung und „Low“ PC-Settings über den Bildschirm flackert, während die PS4 Pro und Xbox One X auf 1920 x 1080 mit „Medium“ PC-Settings kommen. Die Xbox One und die PS4 laufen mit festen 864p, während die Xbox One X und die PS4 Pro ganze 1080p bieten.

Die 30FPS halten die Last-Gen-Konsolen konstant, wobei es zu Screen-Tearing kommen kann. Nur die PS4 Pro hat gelegentlich ein paar minimale Framerateschwankungen. Die beste Last-Gen-Wahl ist die Xbox One X mit 1080p und konstanten 30FPS.