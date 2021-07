Grand Theft Auto VI: Jason Schreier bestätigt neue Gerüchte

Wie wir bereits berichtet haben, brodelt die Gerüchteküche um Grand Theft Auto VI gewaltig. Der Journalist Jason Schreier hat auf Twitter die Gerüchte des Insiders Tom Henderson bestätigt. Diese würden sich mit dem decken, was er gehört habe.

Insbesondere, dass sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und das es eine wachsende und sich verändernde Map haben würde, hob Jason Schreier hervor. Bevor jedoch eine Bestätigung seitens des Entwicklungsstudios Rockstar Games erfolgt, könnt ihr das Ganze als Gerücht betrachten.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I've heard

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021