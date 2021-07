GRID Legends: Nemesis-System kehrt ins Spiel zurück

In GRID Legends wird das Nemesis-System zurückkehren, das mit Grid 2019 in die Serie aufgenommen wurde. Laut Entwickler Codemasters wird es im neuen Teil der Franchise nicht genau dasselbe sein.

„Die Nemesis kehrt in GRID Legends zurück und wir haben das System weiterentwickelt, um sowohl on- als auch offline persistenter zu sein“, so Game Director Chris Smith gegenüber GameSpot. „Wir werden mehr darüber sprechen, wenn wir anfangen, tiefer in unsere Online-Erfahrung einzutauchen.“