Xbox Game Pass: Grand Theft Auto V wird bald aus Abo entfernt

Wie wir bereits berichtet hatten, werden am 31. Juli 2021 It Lurks Below, The Touryst und UnderMine aus dem Xbox Game Pass Abo wieder entfernt. Jetzt ist unter „In Kürze nicht mehr verfügbar“ Rockstars Grand Theft Auto V aufgetaucht.

Grand Theft Auto V wurde erst am 8. April 2021 dem Dienst hinzugefügt, nachdem es 2020 bereits schon einmal für einige Monate aufgenommen wurde. Wann das Action-Adventure genau entfernt wird, steht allerdings nicht fest.

Abonnenten, die den Titel besitzen möchten, erhalten einen Rabatt von 20 Prozent mit ihrer Xbox Game Pass Mitgliedschaft.