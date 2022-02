GRID Legends: Rennspiel ab sofort weltweit erhältlich

Codemasters und Electronic Arts veröffentlichen heute GRID Legends – ein actionreiches Fahrerlebnis, das den Spielern plattformübergreifendes Multiplayer-Gameplay, einen Story-Modus und eine tiefgreifende Karriere bietet.

Dank der „Hop-in“-Gameplay-Mechanik können sich Spielende in Sekundenschnelle in die Action stürzen, ohne in Lobbys warten zu müssen. Diese Funktion erstreckt sich auch auf die erweiterte Karriere, in der je nach Leistung belohnt wird.

Zu den weiteren Neuerungen gehören ein intuitiver Race Creator, mit dem Spieler ihre ultimativen Renn-Match-Ups zusammenstellen können und „Driven to Glory“, eine Motorsport-Geschichte, in der die Spieler um die GRID World Series gegen eine große Riege von Rennsport-Superstars antreten.

GRID Legends überarbeiteter In-Race-Choreograph sorgt dafür, dass kein Rennen dem anderen gleicht. Einzigartige KI-Fahrerpersönlichkeiten kreieren unvorhersehbare Rennen, sodass Spielende mit dem Unerwarteten rechnen müssen. KI-Fahrzeuge kämpfen um jede Position und gehen Risiken ein, um vorne zu bleiben. Die lebendige Welt kann unerwartete Momente hervorbringen, wie z.B. Crashs, Motorschäden oder Autos, die sich vor einem überschlagen.

GRID Legends führt Spieler auf 130 Strecken weltweit, darunter reale Strecken wie Brands Hatch und Indianapolis, aber auch ikonische Stadtkurse wie Dubai und London.

„GRID Legends ist das perfekte Rennspiel für Freunde, die sich auf allen Plattformen treffen und in einigen der berühmtesten Städte der Welt gegeneinander antreten“, so Mark Green, GRID Senior Development Director bei Codemasters. „Wir haben unseren Spielern mehr Vielfalt und Auswahlmöglichkeiten geboten. Von ‚Driven to Glory‘ und ‚Career‘ bis hin zum ‚Race Creator‘ und dem plattformübergreifenden Multiplayer-Modus ist für jeden Rennfan etwas dabei. Wir können es kaum erwarten, alle in der Startaufstellung zu sehen.“

Zum Start können Spieler über 100 Fahrzeuge fahren und aufrüsten, von klassischen Tourenwagen über Big Rigs und Einsitzer bis hin zu Elektro- und Hybridfahrzeugen. Der Race Creator im Spiel ermöglicht es, Rennen mit Multiklassen-Optionen zu erstellen, sodass Fahrzeuge wie Stadion-Trucks gegen Kompaktwagen auf Augenhöhe antreten können. Es gibt auch einen Zufallsgenerator-Button für diejenigen, die schneller zur Action kommen wollen. Einmal erstellt, können Spielende Online-Events in privaten Lobbys für Freunde veranstalten oder sie für die globale Community öffnen. Alle Multiplayer-Optionen sind plattformübergreifend, damit Freunde und Spieler unabhängig von ihrem Standort miteinander in Verbindung treten können.

„Driven to Glory“ ist ein moderner, dokumentarischer Story-Modus mit Live-Aufnahmen und Fahrer-Interviews, Sequenzen auf der Rennstrecke und choreografierten In-Game-Events. Die Geschichte folgt dem Fahrer 22, einem Unbekannten auf der Rennstrecke, der sich vom Rookie zum GRID-Weltmeister gegen etablierte Teams, darunter Nathan McKane von Ravenwest, durchschlägt. Die Live-Inhalte bringen die Spieler näher an die Action heran und bieten eine vielfältige Besetzung, darunter den preisgekrönten britischen Schauspieler Ncuti Gatwa.

GRID Legends ist ab sofort für Xbox Series X|S und PlayStation 5 sowie für PlayStation 4, Xbox One und PC (über Origin und Steam) erhältlich. EA Play*-Abonnenten können eine 10-stündige Testversion ausprobieren, während die Deluxe Edition für EA Play Pro-Mitglieder erhältlich ist.