Halo Infinite: 343 Industries reagiert auf Feedback der Fans

343 Industries hat nicht nur verkündet, dass man sich bewusst ist, dass den Halo-Fans langsam der Kragen platzt und es zu lange dauert, bis neue Inhalte geliefert werden, sondern ist auch auf einiges an Feedback eingegangen.

343 Industries verkündet: „Seit der Veröffentlichung von Halo Infinite achten wir sehr auf das Feedback der Community, reagieren zeitnah auf das, was wir können, kommunizieren in ‚Closer Look‘-Blogs, woran wir arbeiten, und setzen intern Prioritäten für künftige Inhalte und Features, die auf dem Feedback der Spieler basieren.“ „Ähnlich wie bei unseren Ergebnisberichten während der Technical Previews von Halo Infinite, in denen wir die Erkenntnisse aus jedem Test mitteilten, wollten wir das bisher erhaltene Feedback transparent darstellen und die Antworten des Teams auf die in der Community aufkommenden Themen geben.“ „Um nicht zu große Erwartungen zu wecken, solltet ihr bedenken, dass dies nicht bedeutet, dass alle anstehenden Arbeiten, die wir für Halo Infinite geplant haben, hier abgedeckt werden – und es gibt auch keine spezifischen Zeitpläne für jeden Punkt. Es wird jedoch viele der allgemeinen Feedbackbereiche abdecken, die online angesprochen und diskutiert wurden, wobei der Schwerpunkt auf dem liegt, was in Staffel 2 kommt.“ „Wir werden in Zukunft mehr über den genauen Zeitplan der Features und Inhalte berichten. Wie Joseph bereits Anfang des Monats erwähnt hat, arbeitet das Team auch aktiv daran, Korrekturen, Funktionen und Aktualisierungen während unserer Saisons schneller zu veröffentlichen.“

Hier nur stichpunktartig, welche Verbesserungen in Halo Infinite aufgrund des Feedbacks der Spieler in Planung sind. Halo-Fans sollten in jedem Fall den Blogpost lesen.

AUDIO

Die Möglichkeit, das Aufladen des gegnerischen Schildes zu hören, wird reduziert, um zu verhindern, dass zu viele Informationen über den Standort des Spielers übermittelt werden.

Die Lautstärke des Soundeffekts der Grunt-Geburtstagsfeier wird in der Kampagne erhöht.

MULTIPLAYER

Arena

Catalyst (neue Arenakarte) wird am ersten Tag zu mehreren Playlists hinzugefügt

King of the Hill wird zu mehreren Wiedergabelisten hinzugefügt

Attrition wird zu mehreren Wiedergabelisten hinzugefügt

In Attrition wird sich ein wiederbelebter Spieler sofort nach dem Spawnen wieder bewegen können

Der Motion Tracker (Radar) wird für das Schießen und Sprinten in sozialen Playlists die Erkennung der äußeren Kante aktiviert haben.

Großer Teamkampf

Breaker (neue BTB-Karte) wird am ersten Tag zum Matchmaking hinzugefügt

Jeff Steitzers Stimme kehrt zurück, um von Spielern verdiente Medaillen zu verkünden

Das Problem des asymmetrischen Spawns von Waffenständern wurde behoben

Matchmaking

Anstatt die gesamte Sitzung eines Spielers zu verfolgen, zeigt der CSR-Fortschrittsbalken nun den Fortschritt des letzten Matches an

Benutzerdefinierte Spiele & Schmiede

Einige Bugs im Custom Game wurden behoben, weitere werden folgen

Persönliche KI & Spartan Chatter

Balance-Anpassungen wurden vorgenommen, um das zu betonen, was für die Spieler am wichtigsten ist

PC

Spürbare Stabilitätsverbesserungen; das Team hat Dutzende von PC-Abstürzen behoben

SANDBOX

Nahkämpfe sollten konsistenter sein, da die Gegner weniger durchschlagen, wenn ein Nahkampfangriff hätte ausgeführt werden müssen

Waffen

Eine globale Verringerung des Nahkampfschadens um 10 % bei allen Waffen wird dazu führen, dass der Mangler zwei Schüsse und einen Beatdown benötigt, um einen Kill zu erzielen.

Der (nicht geladene) Basisschuss des Räubers wird einen Schadensanstieg erfahren.

Der (nicht geladene) Basisschuss des Räubers wird einen Schadensanstieg erfahren. Erkennung von Freund oder Feind (IFF) (Spielerumrisse)

Dieses System verfügt nun über Optionen, die es den Spielern ermöglichen, die Deckkraft und Dicke nach ihren Vorlieben zu verändern.

Ausrüstung

Die Leistung der Fallwand wird leicht erhöht

Überschild bietet etwas mehr Abschirmung

Fahrzeuge

Der Kollisionsschaden von Hubschraubern (Splatter) wurde erhöht, sodass die Fahrzeuge noch besser zerschmettert werden können.

Die Agilität und der Schadensausstoß der Banshee werden erhöht, um ihre Rolle als Kampfflugzeug zu verbessern

Warthog und Razorback sollten widerstandsfähiger gegen Umkippen und Abprallen sein