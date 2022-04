Halo Infinite: 343 Industries weiß das Spielern die Geduld ausgeht

Es ist weithin bekannt, dass die versprochenen Verbesserungen und Updates für Season 2 Lone Wolves Halo Infinite noch auf sich warten lassen. Jetzt hat sich Community Direktor Brian Jarrad von 343 Industries zu Wort gemeldet und spricht von Verständnis für die Spieler und davon, dass man weiß, dass ihnen die Geduld ausgeht.

„Momentan liegt der Fokus auf Season 2 und wir werden in den kommenden Wochen mehr dazu zu teilen haben. In der Zwischenzeit passiert eine Menge Produktplanung, Kosten, Planung, Einstellung usw. wovon nichts zu kontinuierlichen Updates führt. Wir verstehen, dass der Community einfach die Geduld ausgeht und verständlicherweise müde der Worte ist. Wir brauchen einfach noch mehr Zeit, um das Team die Details sortieren zu lassen, damit wir mit Sicherheit so viele Informationen wie möglich teilen können.“