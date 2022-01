Halo Infinite: Big Team Battle Patch und Update für Februar in Arbeit

Autor:, in / Halo Infinite

Für Halo Infinite arbeitet man an einem Patch für die aktuellen Probleme im Big Team Battle sowie an einem Update für Februar.

Bei 343 Industries ist man nach einer Pause in dieser Woche wieder voll im Einsatz. In einem Blogeintrag lässt man Spieler daher direkt wissen, woran man bei Halo Infinite als Nächstes arbeitet.

Derzeit ist ein umfassendes Info-Update in Arbeit und eine Roadmap soll die Fragen und die Erwartung der Spieler beantworten.

Um detaillierte und fundierte Informationen liefern zu können, braucht man zur Ausarbeitung noch ein wenig Zeit.

Der Entwickler spricht auch die aktuellen Probleme mit dem Modus Big Team Battle (BTB) von Halo Infinite an. Dort funktioniert das Matchmaking nicht korrekt und Spieler in Feuerteams haben nur wenige Chancen in ein Match zu gelangen.

Man glaubt die Lösung für das Kernproblem im BTB in der Hand zu haben und hat dieses letzte Woche schon in die Qualitätssicherung gegeben.

Das neue Build habe die Probleme nicht mehr, es sieht dahingehend also positiv aus. Man testet es aber weiter, ehe es in die Zertifizierung geht.

Den Patch wolle man schnellstmöglich ausrollen, für einen Termin sei es aber noch zu früh. Diese Woche wird der Patch aber nicht erscheinen.

Zum Thema Cheater sagte 343 Industries, dass das Team an einem Update für Februar arbeitet, um diese Probleme zu beseitigen. Weitere Details dazu soll es später noch geben.

Das Studio sagte auch, dass man sich im Moment dazu entschieden hat, die BTB-Fixes aufgrund der weitreichenden Auswirkungen auf alle Spieler zu verschieben. Die Fixes und das Cheating seien nicht weniger wichtig, haben aber andere Abhängigkeiten und einen etwas längeren Zeitrahmen als das oben erwähnte BTB-Problem.