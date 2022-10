Halo Infinite: Details zum großen Winter-Update

Am 8. November 2022 wird das große Halo Infinite Winter-Update veröffentlicht und sämtliche Inhalte sind komplett kostenlos für Besitzer des Spiels und alle Xbox Game Pass-Abonnenten.

Netzwerk Co-op Kampagne

Der Netzwerk Co-op Modus ist mit bis zu vier Spielern gleichzeitig möglich. Somit könnt ihr euch mit bis zu drei Freunden in die Schlacht stürzen.

Dabei spielt ihr nicht das Spiel des Hosts, sondern jeder seinen eigenen Spielstand, mit seinen eigenen Fortschritten, die dann auch übernommen werden. Alles wird immer für jeden einzelnen im Co-op gespeichert.

Der Spieler, der den geringsten Fortschritt in der Kampagne gemacht hat, gilt – wenn ihr so wollt – als Startpunkt. Somit verpasst niemand etwas in der Kampagne und niemand kann zum Beispiel eure Zwischensequenzen unterbrechen. Das könnt nur ihr selbst machen und es geht wirklich darum, die komplette Kampagne zu erleben und das Co-op Chaos zu entfachen.

Gemeinsam erkundet ihr dann Halo Infinite, erlebt die spannende Reise des Master-Chiefs und kämpft euch vom Kriegsschiff Gbraakon über das stille Auditorium bis hin zu den riesigen Trümmerlandschaften von Zeta Halo selbst.

Dabei könnt ihr euch in großen Arealen weit voneinander entfernt bewegen, aber es geht dennoch darum, auch ein Co-op-Erlebnis zu schaffen. Entfernt ihr euch zu weit weg, dann werdet ihr zu den anderen Spielern versetzt, um gemeinsam zu spielen. Der Respawn-Radius ist mehr als doppelt so groß als in den Halo-Teilen zuvor, also dürft ihr euch wirklich sehr weit in offenen Bereichen von euren Team-Mitgliedern entfernen. Es geht dennoch nicht darum, dass man zu viert in der teilweise offenen Welt von Halo Infinite einfach alleine herumirrt „und sein Ding macht“, sondern mehr an den kooperativen Erlebnissen festhält.

Sterbt ihr während des Kampfes, dann spawnt ihr mit all euren Waffen in einem sicheren Gebiet, wenn sich die anderen Team-Mitglieder nicht in einem Kampf befinden. Und ja, es ist auch möglich sich (versehentlich) gegenseitig zu töten.

Die Co-op Kampagne wird durch die zusätzliche Missionswiederholung unterstützt, die es euch ermöglicht, nach Belieben zwischen abgeschlossenen Missionen hin- und herzuspringen, und die euch weitere 24 freizuschaltende Achievements bietet. Bei einem Erfolg müsst ihr auf dem Beifahrersitz eines Warthogs mi Gravity Hammer eine bestimmte Anzahl an Gegnern erledigen.

Außerdem erscheinen zwei neue Maps, ein neuer Modus namens Covert One Flag, ein 30 Tier Battle Pass, zwei Events und Match XP. Weiter geht es mit der Forge-Beta, die es euch allen erlauben wird, eurer Kreativität ungeahnt freien Lauf zu lassen, wenn es darum geht, neue Maps und vieles mehr zu erschaffen. Zusätzlich erscheinen zwei Arena-Multiplayer-Maps aus der Forge-Beta: Argyle und Detachment. Detachment bietet zudem den ersten Teleporter im Spiel, der die Kämpfe auf ein neues Level befördert.

Covert One Flag

Ein Team ist der Angreifer und das andere der Verteidiger. Die Angreifer haben unendlich aktiven Camo und die Verteidiger den Sensor im Gegenzug. Somit entsteht ein Kautz- und Maus-Spiel, um die Gegner zu „spotten“.

Match XP

Ab dem 8. November 2022 gibt es alleine für das Spielen von Halo Infinite immer Match XP. Spielt ihr gut und gewinnt, gibt es ein bisschen mehr Match XP, als wenn ihr auf der Verliererseite seid. Wer sich im Team beweist, bekommt Bonus XP, wer bis zum Ende kämpft und alles gibt, bekommt Bonus XP und wer weiterspielt, bekommt ebenfalls Bonus XP. Dazu werden euch die Match XP deutlich schneller im Battle Pass belohnen, weswegen es auch gleich einen 30 Tier Battle Pass geben wird. Der Battle Pass ist voll mit Zeug von Reach und anderen spaßigen Dingen: CQC und CQB. Attachments für die Rüstungen wie Messer und mehr sind auch dabei.

Events

Im Dezember geht es los mit dem Winter Contingency 2 Event, das im Januar vom Joint Fire Event abgelöst wird.