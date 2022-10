Sea of Thieves: Tricksters and Treaters-Event angekündigt

Autor:, in / Sea of Thieves

Zu Sea of Thieves wird es Ende Oktober das Tricksters and Treaters-Event für die Community geben.

In einer Reihe von Neuigkeiten rund um das Piratenspiel Sea of Thieves kündigt Entwickler Rare auch die Enthüllung eines Community-Events zu Halloween an.

Das Tricksters and Treaters-Event wird vom 28. bis 31. Oktober im Spiel stattfinden und Spielern die Gelegenheit bieten, einen neuen Titel und eine Kopfbedeckung zu verdienen.

Darüber hinaus könnt ihr euch im genannten Zeitraum die Feuerwerkskiste des Glitzernden Ghuls bei der Händlerallianz holen.

Erfahrt weitere Neuigkeiten zu Sea of Thieves im Video.