Halo Infinite: Exklusive Actionfiguren-Serie wieder erhältlich

Halo-Fans können sich ab sofort wieder die exklusive Actionfiguren-Serie „Jazwares“ für 29,95 Euro im Gear Shop sichern. Wer die Figuren bereits vorbestellt hat, darf sich über die baldige Auslieferung freuen. Die Codes werden sogar schon heute verschickt.

Microsoft gibt bekannt: „Wir freuen uns, dass unsere XGS-exklusiven Halo Infinite Actionfiguren 2er-Packs jetzt auf Lager sind und an die Kunden ausgeliefert werden! Jeder, der freundlicherweise eines dieser Packs vorbestellt hat, wird bald seine Master Chief und The Pilot Figuren erhalten. Außerdem erhalten sie ihren Halo Infinite In-Game Item Code! Die Codes für unsere Vorbesteller werden am 4. März verschickt und für alle weiteren Bestellungen können die Kunden damit rechnen, dass die Codes kurz nach dem Versand ihres Produkts verschickt werden.“