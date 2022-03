Deutsche Charts: Elden Ring bremst GRID Legends aus

Autor:, in / Deutsche Charts

In den deutschen Games-Charts schlägt sich Elden Ring an die Spitze nud bremst damit GRID Legends aus.

Gleich zwei prominente Neuveröffentlichungen mischen in dieser Woche die offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, auf: Elden Ring und GRID Legends.

Und obwohl die zweitgenannte Racing-Sim allerlei pfeilschnelle Boliden an den Start bringt, entscheidet dann doch die Launch-Edition des Open World-RPGs das Rennen für sich.

Sowohl im PS5- und Xbox Series-Ranking als auch in der PS4-Hitliste erobert das in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Schöpfer George R. R. Martin entstandene Elden Ring die Spitze. GRID Legends holt PS5- und Xbox Series-Bronze, während Horizon Forbidden West (PS5, PS4) bzw. Forza Horizon 5 (Xbox Series) die Silbermedaille ergattern.

Dank Assetto Corsa Competizione lässt noch eine weitere Rennsimulation ordentlich die Reifen quietschen. Das offizielle Spiel zur GT World Challenge Championship rast in den PS5-Charts zum Auftakt an die fünfte Stelle.

Auch bei den Nintendo-Konsolen wird dank Mario Kart 8 Deluxe als meistverkauftem Switch-Titel und Mario Kart 7 als drittstärkster 3DS-Produktion (hinter Pokémon Ultrasonne und Animal Crossing: New Leaf) viel Fahrspaß geboten.

In der PC-Auswertung übernimmt der Landwirtschafts-Simulator 22 das Kommando, während GTA V die Xbox One-Krone verteidigt.