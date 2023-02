Halo Infinite: Leak nennt zukünftige Inhalte des Spiels

Autor:, in / Halo Infinite

Neue Informationen zu zukünftigen Inhalten für Halo Infinite kommen derzeit von gleich mehreren Leakern. Offenbar wurde ein Alpha Build des Spiels geleakt.

Im Forum von ResetEra und via Discord wurden diese offiziell nicht bestätigten Inhalte aufgeführt.

So sollen sich generell 28 Karten in Entwicklung befinden. 343 Industries soll auch an narrativen Events (KI-Konstrukt Iratus) und einem Infection Modus arbeiten.

Spawnbare Brutes, Grunts und Elites für die Forge seien ebenfalls in der Mache. Allerdings ist die Entwicklung noch so frisch, sodass sie bisher nur wie Bots herumstehen.

Weiterhin wurden der Falcon sowie weitere Fahrzeuge und Waffen, darunter eine Shotgun, genannt.

Welche Inhalte wünscht ihr euch für Season 3 und darüber hinaus?