Halo Infinite: Matt Booty spricht über Weggang hochrangiger Mitarbeiter

Der New York Times gab Matt Booty, Chef der Xbox Game Studios, kürzlich ein Interview. Darin sprach er auch über den Wechsel in der Führung bei der Entwicklung von 343 Industries.

Im Laufe der Entwicklung von Halo Infinite verlor 343 Industries Creative Director Tim Longo, Executive Producer Mary Olson und Chris Lee, Studio Head for FPS.

Die Personalwechsel sieht er demnach als unvermeidlich und natürlich an. Es werde immer Wechsel in der Führungsebene geben, so Booty. Manchmal gehe das Momentum des Projekts in eine bestimmte Richtung, die Version einer Person aber in eine andere Richtung.

Welche Visionen die früheren Mitarbeiter der Führungsetage hatten, sagte Booty leider nicht.