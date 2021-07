Halo Infinite: Multiplayer bekommt Markierungssystem

Autor:, in / Halo Infinite

Der Entwickler 343 Industries hat bekannt gegeben, dass der Free-to-Play Multiplayer-Teil von Halo Infinite ein Markierungssystem haben wird.

Der Haupt-Multiplayer-Designer des Spiels, Andrew Witts, beschreibt das System so: „Markiert einen Punkt in der Spielwelt, um so euren Team-Mitgliedern wertvolle Informationen zu geben, beispielsweise eine Gegner- oder Waffen-Position.“

Das „Mark System“ getaufte Feature fand in ähnlicher Form bereits Einzug in Spiele wie Apex Legends, Borderlands 3 oder Call of Duty: Warzone.

Halo Infinite erscheint im Laufe des Jahres für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.