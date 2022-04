Halo Infinite: Problem mit Feuerteam-Einladungen auf Xbox wird gefixt

Autor:, in / Halo Infinite

343 Industries kündigt ein kleines Update für Halo Infinite an, dass heute noch ausgerollt werden soll.

Mit dem neuen Update wird der Entwickler ein paar Fehlerkorrekturen zur Verfügung stellen.

Die vollständigen Patch Notes wurden zwar noch nicht veröffentlicht. Doch soll es die Spawns von Power Seeds korrigieren, Probleme beim Einladen in Feuerteam auf der Xbox beheben und Regeln beim Sudden Death in Capture the Flag ändern.

Das Update für Halo Infinite soll heute Abend ab 20:00 Uhr bereitstehen.