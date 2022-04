PUBG: Battlegrounds: Mega Bundle mit NieR-Skins für 50,- Euro erhältlich

In Zusammenarbeit mit Square Enix und Platinum Games sind in PUBG: Battlegrounds derzeit kosmetische Inhalte zu den Spielen NieR: Automata and NieR: Replicant erhältlich.

Die Inhalte sind direkt im Ingame-Store des Battle Royale-Spiels verfügbar und enthalten je ein Bundle mit Kostümen zu den Charakteren 2B, 9S, Emil und Kaine.

Je Bundle sind 1500 bzw. 2080 G-Coins fällig. Das entspricht ca. 15,- bzw. 20,- Euro pro Bundle.

Wer möchte, kann sich auch das Mega Bundle für 5450 G-Coins bzw. knapp 50,- Euro gönnen. Es enthält alle vier einzeln erhältliche Bundle und zusätzlich Bonusgegenstände wie Sprays und einen Fallschirm-Skin.

Zu beachten gilt, dass die Bundles zeitlich limitiert sind. Nach dem 30. April sind sie nicht mehr zum Kauf verfügbar.

Im Trailer könnt ihr einen Blick auf die Inhalte werfen: