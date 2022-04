Steam Deck: Fable Anniversary, Ori und weitere Spiele wurden verifiziert

Autor:, in / Steam Deck

Die Xbox Game Studios-Titel Fable Anniversary, Ori and the Blind Forest und weitere wurden jetzt für Steam Deck verifiziert.

Für die Handheld-Konsole Steam Deck sind immer mehr First-Party-Spiele der Xbox Game Studios kompatibel.

Schon kurz nach Markteinführung Ende Februar erhielten die Spiele Psychonauts 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Battletoads und Max: The Curse of Brotherhood die Kennzeichnung „verifiziert“, was der höchsten Kompatibilitätsstufe entspricht.

Jetzt sind weitere Spiele der Xbox Game Studios hinzugefügt worden, darunter auch Fable Anniversary und die Ori and the Blind Forest: Definitive Edition.

Neue verifizierte Spiele für Steam Deck

Fable Anniversary

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Halo Wars: Definitive Edition,

Killer Instinct

Kalimba

Halo: Spartan Strike

Rush: A Disney–Pixar Adventure

Neben den neuen verifizierten Spielen sind schließlich noch Gears Tactics, Minecraft Dungeons, Deadlight und Halo: Spartan Assault als „spielbar“ eingestuft worden.