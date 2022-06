Halo Infinite: Programmierung offenbart neue DMR-Waffe

Durchgesickerte Zeilen in den Sprachdateien von Halo Infinite offenbaren eventuell eine neue Waffe, benannt als „Bandit Rifle“.

„Bandit“ ist auch ein Begriff, um Feinde unbekannter Klassifikation zu beschreiben. Die „Bandit“ wurde in den Script Dateien zum kommenden Battle Royal Modus Tatanka ebenso entdeckt. Die Bezeichnung lautet in den Dateien M392 DMR. Auch im Akademie Spielmodus, welcher erst vor kurzem im offline Modus zugänglich gemacht wurde, ist die DMR bereits zu betrachten.

The DMR was spotted in the Academy game mode. This area was shortly accessible by going into the academy in offline mode. Photo by: @halodotapi pic.twitter.com/ACJFlsaIpx

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 25, 2022