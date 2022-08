Hardspace: Shipbreaker: Weltraumspiel landet bald im Xbox Game Pass

Wie der neue Console Release Date Reveal Trailer zu Hardspace: Shipbreaker enthüllt, wird die Konsolenversion der Weltraum-Arbeiter-Simulation am 20. September 2022 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 sowie im Xbox Game Pass erscheinen. Wer möchte, kann das Spiel bereits vorbestellen.

In Hardspace: Shipbreaker schlüpfen Spieler in die Haut eines Arbeiters, dessen Aufgabe es ist, ausrangierte Raumschiffe zu zerlegen. Was sich erstmal recht einfach anhört, kann durch die ausgefeilte Next-Gen Physik des Titels zu einer großen Herausforderung werden und auch einige Gefahren beherbergen.

Neben einer spannenden Kampagne mit immer anspruchsvolleren Raumschiffen verfügt Hardspace: Shipbreaker über einen Free Play Modus für entspannte Zerlege-Sessions sowie den R.A.C.E Modus, in welchem das Können der Spieler in zeitlich begrenzte Herausforderungen auf die Probe gestellt wird.