Hardspace: Shipbreaker: Version 1.0 im PC Game Pass gestrandet

Hardspace: Shipbreaker ist ab sofort in der Version 1.0 für PC erhältlich und kann im PC Game Pass gespielt werden.

Hardspace: Shipbreaker, der gefeierte Raumschiff-Abwrack-Titel in der Schwerelosigkeit von Blackbird Interactive und Focus Entertainment ist verfügbar! Frisch aus dem Steam Early Access, wo das Spiel über fast zwei Jahre mit Beteiligung der Community gereift ist, hat nun endlich Version 1.0 auf dem PC erreicht und ist bereit, Spieler auf der ganzen Welt zu begeistern!

Wer einen Blick auf das innovative Gameplay und das immersive Setting von Hardspace: Shipbreaker werfen will, der sollte sich dringend den Launch Trailer ansehen:

Willkommen bei LYNX, dem führenden Abwrackunternehmen für Raumschiffe im gesamten Solarsystem!

Erfahrt wie das tägliche Leben eines Abwrackers im All aussieht, seid Teil der Arbeiterklasse in der Welt von Hardspace: Shipbreaker, einem Sandbox-Spiel mit Next-Gen Physik und Demolierungssystemen, angesiedelt in einer realistischen Scicence Fiction Zukunft.

Ihr werdet Meister im Scannen, Schneiden und Zerlegen werden und eine vielzahl an gefährlichen und beschädigten Raumschiffen zerlegen und dabei wertvolle Komponenten ergattern, die ihr nutzen könnt, um eure astronomischen Schulden bei der LYNX Corporation zurückzuzahlen. Der Tod wartet hinter jeder Ecke, doch je gefährlicher der Job, desto schneller bekommt ihr euer Leben zurück.

Xbox Game Pass – Mai 2022

24. Mai 2022 – Hardspace: Shipbreaker (PC)

Zusätzlich zur fesselnden Kampagne und dem Free-Play Modus könnt ihr eure Skills als Weltraum-Arbeiter auch im R.A.C.E. Modus testen und gegen die Zeit, gegen andere Spieler antreten und so die Leaderboards erklimmen. Das Ergebnis einer faszinierenden Reise im All.