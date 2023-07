Harmony: The Fall of Reverie: Patch 1.02 veröffentlicht

Der neueste Patch für DON’T NOD neueste Visual Novel Harmony: The Fall of Reverie wurde veröffentlicht.

DON’T NOD hat einen neuen Patch für Harmony: The Fall of Reverie herausgebracht. Der neueste Patch für die Visual Novel, in der ihr bestimmt, was mit den Welten geschieht, beinhaltet unter anderem folgende Verbesserungen:

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, die Wege, die man in allen Akten genommen hat, inklusive einer kurzen Zusammenfassung der Geschehnisse zu überprüfen.

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, einen zuvor gespielten Akt erneut zu laden, nachdem man das Spiel einmal beendet hat.

Im Pausenmenü wurde ein Tutorial-Menü hinzugefügt, das alles Wissenswerte über das Gameplay zusammenfasst.

In den Spieleinstellungen wurden verschiedene Einstellungen für Zugänglichkeit und Steuerung hinzugefügt.

Die Sprachoption ist jetzt über die Spieleinstellungen erreichbar.

Für das Öffnen von Knotenbarrieren wurden neue Effekte hinzugefügt.

Gamma-Einstellung wurde hinzugefügt.

Mehr narrative Sounds wurden den Playlets hinzugefügt.

Alle Änderungen und Verbesserungen findet ihr in den offiziellen Patch Notes.

