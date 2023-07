Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Hexer Geralt und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Die Complete Edition von The Witcher 3 Wild Hunt und weitere Spiele sind in den Free Play Days diese Woche auf Xbox verfügbar.

In den kostenlosen Spieltagen für Xbox treffen Spieler auf Hexer Geralt in der The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition. Wer hingegen lieber auf dem Golfplatz zaubert, der schaut sich PGA Tour 2K23.

Im Shooter Meet Your Maker könnt ihr weiterhin eigene Bauten erstellen oder die von anderen Spielern zerstören. Wer hingegen lieber in der Spur bleiben möchte, schaut sich die Konsolenumsetzung von TramSim an.

Free Play Days KW 29/2023