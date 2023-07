Atlas Fallen: Übernatürliches Kampfsystem schlägt zu

Autor:, in / Atlas Fallen

Focus Entertainment und das interne Studio Deck13 Interactive haben heute einen packenden Combat Trailer für das kommende epische Fantasy Action-RPGs Atlas Fallen veröffentlicht, in dem legendäre Monster in übernatürlichen Kämpfen vernichtet werden.

Der ultimative Champion formt seinen eigenen Spielstil

In einer zerstörten und von Sand bedeckten Welt entfesselt die heilige Macht eines geheimnisvollen Handschuhs heroische Kräfte, um die Tyrannei eines allmächtigen Gottes zu beenden. Sand kann gezähmt und zu neuen Waffen geformt werden, und er ermöglicht geschmeidige Bewegungen mit unglaublicher Geschicklichkeit und Geschwindigkeit durch die Lüfte.

Im Kampf kann ein durchschlagendes Waffenduo gewählt werden, das im nahtlosen Wechsel tödliche Combos ausführt. Mit zunehmendem Momentum werden die Waffen immer stärker und größer, bis schließlich die unbändige Kraft des Handschuhs entfesselt wird.

Die 151 Essenz-Steine, welche in der Welt von Atlas gefunden werden können, gewähren Zugriff auf spezielle Fähigkeiten und Effekte. Ganz egal, ob man sich aggressiv in den Kampf stürzt oder aber lieber in die Defensive geht, mit Debuffs arbeitet oder sich heilt – Freie kombinationsmöglichkeiten der Steine können zu einem effektivem Build führen.

Diese Anpassungsmöglichkeiten erlauben es, sich in intensive Kämpfe mit den unterschiedlichsten Bestien zu stürzen und sich geschickt gegen sie durchzusetzen. Noch mehr Möglichkeiten ergeben sich, wenn man sich mit einem Freund zusammentut und im Online-Coop-Modus zu zweit den Sand fliegen lässt. So kann man die gesamte Story-Kampagne gemeinsam erleben und die Gegner in perfekten Kombos noch eindrucksvoller besiegen.

Atlas Fallen erscheint am 10. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Vorbestellungen sind auf allen Plattformen verfügbar und gewähren Zugriff auf einen speziellen DLC Bonus: Das Ruin Rising Pack, mit exklusiven kosmetischen Items und Kampffertigkeiten.