Gamescom 2023: Das ist das Line-up von Bandai Namco Europe

Bandai Namco Europe gibt bekannt, dass Besucher der gamescom 2023 auf der Messe die Titel ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON, NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, PARK BEYOND, SAND LAND und TEKKEN 8 anspielen können. Der Messeauftritt von Bandai Namco Entertainment wird in der Halle 6 an Stand A21 zu finden sein.

In dem neuen Action-Spiel ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON von FromSoftware und Bandai Namco Entertainment können Spieler aus einer Vielzahl an Teilen und Waffen ihren eigenen Armored Core zusammenstellen, um Missionsschauplätze frei zu erkunden und sich herausfordernden Gegnern zu stellen. Auf der gamescom 2023 kann ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON angespielt werden, bevor es am 25. August veröffentlicht wird.

NARUTO x BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS ist der neue Eintrag in der Spieleserie Ultimate Ninja STORM. Das Spiel baut auf dem Erfolg des Franchise auf und glänzt mit einem frischen, an den Anime angelehnten Grafikstil, dynamischen Kämpfen sowie einem Story-Modus inklusive einer ganz neuen Geschichte zu Boruto. Am gamescom-Stand von Bandai Namco Entertainment kann der 1-vs-1-Modus ausprobiert werden.

PARK BEYOND wurde am 16. Juni 2023 veröffentlicht. Die neue IP von Bandai Namco Europe mischt das Management-Genre auf, indem Spieler als Teil einer Freizeitpark-Firma ihren eigenen Park mit einer gesunden Dosis Übertreibung gestalten und verwalten können. Am gamescom-Stand sind alle Freizeitpark-Visionär dazu eingeladen, ihr Können unter Beweis zu stellen.

SAND LAND transportiert Spieler in eine Wüstenwelt, in der sowohl Menschen als auch Dämonen unter der extremen Wasserknappheit leiden. Der Prinz der Unterwelt Belzebub begibt sich darin gemeinsam mit Sheriff Rao und Dämon Sheef auf die Suche nach einer legendären Quelle, die in der Wüste versteckt ist. Auf der gamescom ist SAND LAND zum ersten Mal in Europa spielbar.

TEKKEN 8, der neuste Ableger des legendären Franchise, verspricht, das bislang visuell beeindruckendste TEKKEN-Spiel zu werden. Der Titel zeichnet sich durch eine neue Spielphilosophie aus, die sich auf Aggressivität fokussiert und einen risikofreudigen, offensiven Spielstil belohnt, wodurch spektakuläre Kämpfe entstehen. Am Stand können Besucher mit ihren liebsten TEKKEN-Charakteren gegen andere antreten.

Zusätzlich zu diesem bereits umfangreichen Line-up hat Bandai Namco Entertainment noch weitere Überraschungen im Gepäck und freut sich auf alle, die den gamescom-Stand dieses Jahr besuchen werden.