Hazelight Studios: Neue Spielankündigung in diesem Jahr

It Takes Two-Entwickler Hazelight Studios will dieses Jahr ein neues Spiel ankündigen.

In diesem Jahr feiert Hazelight Studios seinen zehnten Geburtstag. Das Studio unter der Leitung von Josef Fares (Brothers: A Tale of Two Sons), ist für seine Koop-Spiele It Takes Two und A Way Out bekannt.

Auf der Plattform X wurde man anlässlich des Jubiläums ein wenig nostalgisch und blickte zurück auf die vergangenen Jahre.

Im Posting teaserte Hazelight aber auch eine mögliche Ankündigung an.

So schrieb man: „Klar, wir haben neue (wirklich gute) Sachen in der Mache, über die wir später in diesem Jahr mehr erzählen werden.“

In diesem Jahr könnte Hazelight Studios ein weiteres Koop-Abenteuer ankündigen. Vielleicht macht man auch etwas ganz anderes. Wir sind gespannt, was in diesem Jahr angekündigt wird.