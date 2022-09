Hazelight Studios: Game Director zeigt Bild von der Produktion des neuen Spiels

Nach A Way Out und It Takes Two soll Videospieldesigner Josef Fares mit Electronic Arts als Publisher und Partner an einem weiteren Videospiel arbeiten. Offiziell ist dazu nichts bekannt, doch jetzt gibt es ein erstes Bild von der Produktion des Spiels.

Fares selbst veröffentlichte ein Bild mit sich und zwei Frauen, die einen Motion-Capturing-Anzug tragen. Laut dieser „Sneak Peak“ könnte es sich also erneut um ein Koop-Spiel handeln, was angesichts seiner vorherigen Spiele überhaupt nicht überraschend wäre.

Yup, we got something special cooking indeed… 🫢👀🤯 https://t.co/X8l4smLFzf — Hazelight Studios (@HazelightGames) September 26, 2022