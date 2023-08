Hello Engineer: Demo ab sofort für Xbox verfügbar

Autor:, in / Hello Engineer

Ihr habt Bock auf Hello Engineer? Dann ladet euch jetzt die exklusive Xbox Demo herunter und freut euch auf die Veröffentlichung im August.

Hello Engineer erscheint am 17. August auf Steam, Xbox One, den Konsolen der Xbox-Serie, PlayStation 4 und Nintendo Switch zum Preis von $14,99/£12,79/€14,79. PC-Ingenieure können die Demo bereits heute auf Steam spielen, während die Xbox-Crew die Demo im Microsoft Store laden kann.

Steam-Spieler können das Spiel außerdem mit einem großzügigen 35%igen Launch-Rabatt erwerben. Besitzer anderer Spiele der Hello Neighbor-Franchise erhalten einen zusätzlichen Treuerabatt von 15 %.