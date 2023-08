Heute hat das Team von Immortals of Aveum bekannt gegeben, dass ihr erstes Spiel den Goldstatus erreicht hat. Das Spiel wird am 22. August für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Im Folgenden findet ihr eine Nachricht von Bret Robbins, CEO und Game Director von Ascendant Studios.

Hallo Battlemages!

„Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass Immortals of Aveum Goldstatus erreicht hat! Das bedeutet, dass das Spiel in die Produktion gegangen ist (ja, das gibt es immer noch) und die Discs in diesem Moment an die Läden verschickt werden. Dies ist ein großer Moment für das Team von Ascendant und mich, der Höhepunkt unserer Arbeit, die wir vor fünf Jahren begonnen haben.“

„Als ich Ascendant Studios gründete, hatte ich kaum mehr als ein Spielkonzept, einige Notizen und das Vertrauen meines Investors Brian, um ein unabhängiges AAA-Studio zu gründen. Ich hatte kein Team, keine Technik und nur eine vage Vorstellung davon, wie man so ein ehrgeiziges Projekt starten könnte. Spulen wir fünf Jahre zurück, und ich denke, wir haben ein episches, wunderschönes und wirklich lustiges Spiel, das aus der Leidenschaft und der harten Arbeit des Teams entstanden ist. Ich könnte nicht stolzer auf das sein, was wir erreicht haben, angefangen beim Aufbau eines Weltklasse-Teams, über das Erlernen von Unreal 5, die Entwicklung eines erstaunlichen Kampfsystems und einer fantastischen Geschichte, bis hin zu den Widrigkeiten von Covid und so vielen weiteren Errungenschaften auf dem Weg dorthin. Es war die beste Erfahrung meines Berufslebens.“

„Im Namen des Ascendant-Teams kann ich es kaum erwarten, dass ihr alle das Spiel spielt und die Welt erlebt, die wir erschaffen haben. Dies ist unser erstes Spiel und das erste Kapitel unseres Unternehmens. Es ist erst der Anfang. Wir sehen uns am 22. August, wenn Immortals of Aveum in den Handel kommt.“