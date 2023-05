Autor:, in / Hogwarts Legacy

Nur wenige Tage nach dem Release von Hogwarts Legacy auf Xbox One und PlayStation 4 wurden beeindruckende Zahlen erreicht.

Auf diese beeindruckenden Zahlen haben die Entwickler bestimmt mit einem Butterbier angestoßen.

Der Erfolg von Hogwarts Legacy setzt sich weiter fort. Belegt wurde dies jetzt mit aktuellen Zahlen für die Last-Gen-Version. Auf Xbox One und PlayStation 4 erschien das Rollenspiel erst am 5. Mai, also vor weniger als zwei Wochen.

Doch bereits jetzt wurden auf den beiden Plattformen 17,2 Millionen Spielstunden verbracht. Zauberer und Hexen haben 36 Millionen Mal die Schnellreise benutzt und 45,4 Millionen dunkle Zauberer bezwungen.

Ein Händchen für das Brauen von Tränken haben Spieler ebenfalls mit 9,7 Millionen bewiesen.

Was Aragog gar nicht gefallen dürfte, ist die Arachnophobie der Schüler von Hogwarts, denen 69 Millionen Spinnen zum Opfer gefallen sind.