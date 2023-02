Hogwarts Legacy: Karte von Hogsmeade und Hogwarts im Video

Je näher wir dem Release von Hogwarts Legacy kommen, umso wahrscheinlicher gelangen weitere Details zum Spiel und Spoiler ins Netz.

Acht Tage vor der Veröffentlichung des Rollenspiels zeigt ein Video jetzt die Karte der Bereiche Hogsmeade und Hogwarts.

Wer wissen möchte, wie groß die Zauberwelt von Harry Potter im Spiel ist, kann sich den folgenden Clip anschauen. Doch denkt daran: Im echten Leben gibt es keinen Vergessenszauber, den ihr bei möglichen Spoilern einfach anwenden könnt.

Am 10. Februar erscheint Hogwarts Legacy für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, am 4. April für Xbox One und PlayStation 4 sowie am 25. Juli für Nintendo Switch.

Map hogwarts legacy

Er mapa der hogwarts legacy joputaas pic.twitter.com/UlCivrHL7h — Kaoz RMCF (@KaozRMCF) February 2, 2023