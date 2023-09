Hotel Barcelona: Legendäres Entwickler-Duo stellt neues Werk vor

Suda51 arbeitet zusammen mit Swery an Hotel Barcelona, was mit einem irren Twist für Spannung sorgen soll.

Die beiden Ikonen Hidetaka Suehiro und Gōichi Suda arbeiten zusammen an der Entwicklung des abgedrehten Sidescrollers Hotel Barcelona.

Beide Entwickler bringen einen großen Erfahrungsschatz aus ihren vorigen Werken mit. Hidetaka Suehiro, bekannt unter dem Namen Swery, arbeitete in seiner Karriere an The Good Life sowie D4:Dark Dreams Dont Die. Gōichi Suda werden die meisten als Suda51 kennen, der gerade durch seine No More Heroes Reihe für Aufsehen sorgte.

Während der Tokyo Game Show 2023 stellte das ikonische Duo ihr neuestes Spiel vor. Bereits in der Vergangenheit, zur Ankündigung dieser Zusammenarbeit, sorgte das Team für Aufsehen.

Beide gelten als sehr eigen, in Bezug auf ihre Ideen und Spiele. Wer No More Heroes 3, D4:Dark Dreams Dont Die, Lollipop Chainsaw oder Deadly Premonition gespielt hat, kennt die umstrittenen Ansätze der beiden Entwickler. Bereits 2020 berichteten wir über die Planung des Spiels.

Die Zusammenarbeit entstand durch eine Idee, als sich Suda und Suehiro auf der „Travis Monday Nitro 2019“ austauschten, ein Event, was durch Suda veranstaltet wurde. Kein Wunder also, dass gerade das Waffenarsenal ist etwas, was im Trailer deutlich hervorsticht.

Hidetaka Suehiro sagte in einem Interview: „Die Nahkampfgegenstände, wie z.B. ein vergrößertes chirurgisches Messer, ist dein Hauptwaffe, und die Fernkampfgegenstände wie eine Schrotflinte oder ein Molotowcocktail sind deine Sekundärwaffe. Waffen werden im Grunde aus Schatztruhen erhalten, die während der Missionen fallen gelassen werden. Natürlich gibt es Unterschiede in Aussehen und Leistung.“ „Das Hotel Barcelona, der Ort, an dem sich das Geschehen abspielt, ist ein integrierter Freizeitkomplex mit Einrichtungen wie einem Casino und einem Campingplatz rund um das Hotel, um eine einzige, lebendige Welt mit sieben kleineren Welten im Inneren zu schaffen.“ „Aufgrund der Tatsache, dass Mr. Suda und ich das Spiel entwickeln, haben die Welten jeweils einige verdrehte Tricks, und jede von ihnen hat einen Serienmörder-Boss. Das Ziel des Spiels ist es, den Boss irgendwie zu besiegen und die sieben Welten zu besiegen.“

Bei der Gestaltung der Gegner orientiert sich das Duo an der Filmindustrie. Gerade das Genre Horror hat es beiden angetan, weshalb Fans des Genres garantiert einige Charaktere wiedererkennen werden. Suehiro erklärte im Interview ebenso, woher diese Ideen genau stammen.

Suehiro sagte dazu: „Die Bosse sind keine Hommage an einen einzelnen Charakter. Sie sind eher eine Verkörperung eines Subgenres von Horrorfilmen. Zum Beispiel gibt es viele Subgenres des Horrors, wie Slasher-Filme, Zombie-Horror, Sommercamps, Babysitter und so weiter. Wir sind auf die Idee unserer Bosse gekommen, indem wir die Welten kennen, die jedes Subgenre im Laufe seiner Zeit aufgebaut hat.“

Wenn ihr noch mehr zu Hotel Barcelona erfahren wollt, solltet ihr euch das komplette Interview mit Hidetaka Suehiro nicht entgehen lassen.