Human Fall Flat: Weltweit über 50 Millionen Spieler erreicht

Curve Games und No Brakes Games sind stolz zu verkünden, dass Human Fall Flat, der beliebte Multiplayer-Plattformer, mittlerweile weltweit über 50 Millionen Spieler erreicht hat.

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat das Team einen Workshop-Wettbewerb ins Leben gerufen. Dem Gewinner winken 10.000 US-Dollar und ein Level, das offiziell im Spiel auf PC und Konsole enthalten ist.

Human Fall Flat bietet eine Vielzahl von skurrilen und wunderbaren Möglichkeiten zur Levelerstellung. Die siegreichen Schöpfer werden ihre harte Arbeit sorgfältig optimieren, polieren und nahtlos als offiziellen Level in das Spiel integrieren, das sowohl auf Steam als auch auf Konsolen erhältlich ist.

Der Wettbewerb ist jetzt eröffnet und läuft bis zum 1. Februar 2024. Die drei Themen sind „Lost in Time“, „Heists“ und „Fairytales“. Um die Chance zu haben, 10.000 USD zu gewinnen.

„Wir hätten uns nie träumen lassen, dass 50 Millionen Menschen Human Fall Flat spielen würden. Unsere Community inspiriert uns immer wieder und wir können es kaum erwarten, noch mehr von den tollen Inhalten zu sehen, die sie erschaffen“, so Sitara Shefta, Head of Studio bei No Brakes Games.